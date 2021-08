31/08/2021 - 02:22 Mundo River

El volante Enzo Pérez habló anoche después del triunfo por 2-1 de River sobre Sarmiento, por la Liga Profesional, en el que sorprendió al aparecer como defensor, además de portar la cinta de capitán y anotar el agónico tanto que le dio los tres puntos al conjunto de Marcelo Gallardo.

"Me quedo con los tres puntos, el esfuerzo que hemos hecho más allá de las dificultades que teníamos en este partido. Pusimos adelante el grupo, el equipo, como hicimos siempre, y sacamos adelante un partido difícil", destacó.

Respecto de las complicaciones de la previa para armar el once, repasó en diálogo con Fox: "Fijate que jugamos con tres centrales que eran números cinco, pero pusimos predisposición siempre, el grupo y el equipo, y por suerte nos llevamos tres puntos muy importantes".

"Me cargan porque todos los partidos es algo nuevo, pero siempre digo que durante toda mi carrera futbolística siempre puse por delante el equipo para poder ayudar, he ido cambiando y eso es bueno porque me hace jugar siempre, así que bienvenido sea y me quedo con la actitud, las ganas, el esfuerzo, el convencimiento y los tres puntos que nos llevamos de acá", finalizó Pérez.

Debido a las ausencias obligadas de Leonardo Ponzio, Javier Pinola, Franco Armani y Jonatan Maidana, Enzo Pérez asumió la capitanía del equipo y se convirtió en el 18° jugador en toda la era de Marcelo Gallardo en portar el brazalete.

De esta manera, finalizado el encuentro, Enzo Pérez podrá sumar una nueva prenda a su museo personal.