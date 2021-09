River visita a Newell´s con la cabeza en un triunfo

15/09/2021 - 00:20 Mundo River

River, que contará con casi todos los titulares, visitará hoy a las 21 a Newell's Old Boys, en el Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, con el objetivo de volver a una victoria que lo acerque a los punteros Lanús y Talleres, por la 12ª fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El partido entre River (18 puntos, a cinco de Lanús y Talleres) y Newell's (12 unidades) será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable TNT Sports.

La jornada de hoy se completará además con los partidos entre Unión vs. Estudiantes, a las 14.15 por Fox Sports Premium; Argentinos Juniors vs. Patronato, a las 16.30 por TNT Sports y Banfield vs. Rosario Central, a las 18.45 por Fox Sports Premium y la Televisión Pública.

De todos ellos, el que se destaca un poco más es el que sostendrán el "Tatengue" y el "Pincharrata" en Santa Fe donde la visita tratará de sacar un buen resultado para no resignar posibilidades de pelear por la punta del campeonato.

Después de dos fechas en las tuvo que rebuscársela en el armado de su 11 inicial ante las ausencias de varios futbolistas por la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y lesiones, el técnico del "Millonario" Marcelo Gallardo volverá a contar con los cinco jugadores que volvieron de sus respectivas selecciones, además de Matías Suárez y Fabrizio Angileri.

Ambos ya recibieron el alta médica: el delantero cordobés iría al banco de suplentes, mientras que el lateral izquierdo Angileri sería titular. El único jugador ausente será el marcador lateral izquierdo Milton Casco, quien sufrió un desgarro.

De este modo, River verá un cambio sustancial en relación a la última formación que presentó contra Independiente (1-1), ya que Gallardo piensa devolverles la titularidad -además de Angileri- a Franco Armani, Paulo Díaz, Héctor David Martínez y Julián Álvarez, con la posibilidad de que también lo haga Robert Rojas.

Entre el zaguero paraguayo Robert Rojas y el volante ofensivo colombiano Jorge Carrascal reside la única duda de Gallardo en la formación ante Newell´s. De jugar el defensor, River presentaría tres centrales; en cambio, si el colombiano va de arranque, mantendría la línea de cuatro.

Enfrente se parará Newell's, que viene de empatar en un gol como visitante de Colón. Su director técnico Fernando Gamboa advirtió que no contará con la vuelta del delantero Jonatan Cristaldo, quien se lesionó en el clásico rosarino contra Central. En su lugar seguirá el atacante Ramiro Sordo.

El partido tiene una connotación especial para Newell's, club que tendrá elecciones el domingo y que vive días agitados entre las amenazas personales y familiares y la vandalización del auto sufrida por el candidato opositor, el exmédico del club Ignacio Astore, y la balacera a la casa y el auto de un hermano del candidato oficialista, el vicepresidente segundo Cristian D´Amico, esta madrugada.