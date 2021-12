VIDEO | River, el campeón, se despidió con un empate de visitante con Atlético Tucumán

10/12/2021 - 21:27 Mundo River

River Plate, el campeón del fútbol argentino, cerró hoy su participación en el Torneo 2021 con un empate 1-1 con Atlético Tucumán, en el estadio José Fierro.

El conjunto Decano, que tendrá en 2022 el regreso de Juan Manuel Azconzábal, se puso en ventaja por intermedio de Yonathan Cabral y en el complemento lo dio vuelta River con un golazo de Julián Álvarez, el goleador del campeonato.

El arranque fue favorable a Atlético Tucumán, con dinámica y presión ante un sorprendido River, que presentó como titulares a un conjunto alternativo debido a la final ante Colón del sábado 18 de diciembre.

Fue así como a los 5 minutos, Cabreal conectó de zurda un desvío de un rival tras un córner desde la izquierda y anotó el primer gol del partido.

Después, River tomó las riendas, pero no encontró profundidad en una etapa inicial en la que Atlético estuvo cerca de ampliar.

En el complemento, el Millonario mejoró con las modificaciones y en 16 encontró el empate con un golazo de Álvarez, quien recibió un pase por izquierda y en profundad de Palavecino y sacó un latigazo alto que se le metió a Lucchetti.

Los dos lo pudieron ganar sobre el final, pero el resultado se mantuvo inalterable entre dos equipos que ya piensan en el futuro.





Síntesis del partido:





Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Franco Coman. Director técnico: Martín Anastacio.





River: Enrique Bologna; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Robert Rojas, Javier Pinola; Santiago Simón, Bruno Zuculini, José Paradela; Agustín Palavecino; Jorge Carrascal y Federico Girotti. Director técnico: Marcelo Gallardo.





Gol en el primer tiempo: 5m Cabral (AT).





Gol en el segundo tiempo: 16m Álvarez (R).





Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Enzo Fernández (R) por Vigo y Julián Álvarez (R) por Simón; 8m Ramiro Ruiz Rodríguez (AT) por Carrera; 12m Agustín Fontana (R) por Girotti y Benjamín Rollheiser (R) por Carrascal; 22m Nicolás Laméndola (AT) por Tesuri y Cristian Menéndez (AT) por Lotti; 28m David Martínez (R) por Pinola; 32m Leonardo Heredia (AT) por Acosta y Abel Bustos (AT) por Erbes.





Árbitro: Hernán Mastrángelo.