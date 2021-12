Scocco destacó el trabajo de Gallardo y dijo que "es una persona ganadora"

17/12/2021 - 01:25 Mundo River

Ignacio Scocco ofreció ayer una conferencia de prensa a manera de despedida como jugador de Newell´s Old Boys de Rosario y después de ella habló con ESPN por separado donde aprovechó la oportunidad para elogiar a su ex entrenador en River Plate, Marcelo Gallardo.

"Gallardo es una persona ganadora, no hay otra palabra para describirlo. No se conforma nunca con lo logrado, siempre quiere más. Siempre se renueva tanto a él como al equipo, no se cansa nunca de ganar y eso es fundamental. El manejo de grupo que tiene él es la parte fundamental de lo que él logró, más allá del trabajo y cómo juegan sus equipos. Es clave la mentalidad ganadora que tiene", expresó "Nacho" cuando se refirió a la figura del "Muñeco".

También tuvo palabras de reconocimiento para su ex compañero y actual goleador del "Millonario", Julián Álvarez.

"Julián no solamente tiene las condiciones futbolísticas que tiene, es un gran pibe, muy inteligente, tranquilo. Tiene los pies sobre la tierra y a su edad y con lo que está viviendo en River, es fundamental".