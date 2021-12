Juan Quintero evitó hablar de un regreso a River

26/12/2021 - 00:34 Mundo River

Juan Fernando Quintero, ex River Plate, y actualmente en el Shenzhen Kaisa de China, fue consultado sobre el potencial traspaso a préstamo al equipo de Núñez, a lo cual dijo que por ahora está enfocado en el duelo de ante Shanghai Donghai. Medios extranjeros informaron que Quintero llegó a un acuerdo de cesión con otro equipo para volver a River. "No estoy al tanto de los rumores de afuera... Estoy en el Shenzhen y me enfoco en el juego de hoy", dijo.

Juan Fernando Quintero no recurrió al estilo enigmático que viene utilizando en las redes sociales para insinuar su inminente regreso a River. Según la prensa es posible su potencial éxodo luego de la finalización del campeonato, el cual terminará de disputarse el 3 de enero, en donde el volante colombiano abrazó el cassette, se refirió a los "rumores" y deslizó un lugar común políticamente correcto mientras en off su agente Rodrigo Riep negocia a diario con los empresarios asiáticos para apurar su desvinculación.

Y aunque en las primeras horas del 24 de diciembre chino él manifestó vía Instagram que había llegado "el regalo que todos queríamos" arrobando a su agente y agregando el hashtag #NosVemosPronto -idéntico mensaje con el que cerró su video por el aniversario del 9 de diciembre- la realidad es que al momento la única posibilidad viable para que Quintero deje el Shenzhen es a través de un préstamo oneroso (rondaría los u$s 2.000.000), además de la resignación de una deuda que los asiáticos arrastran con él, golpeados por la crisis derivada de la pandemia. En Núñez ya están al tanto de que el jugador buscó una casa en la zona de Canning para estar cerca del River Camp, que está programado un viaje con Colombia para enero en Fort Lauderdale y que allí coincidiría con la pretemporada del plantel de River (quizás, ideal para sumarse) y que también tendrá un compromiso en Buenos Aires el 1 de febrero: el partido versus Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Otra instancia en la que, de dilatarse las charlas, podría incorporarse al plantel de Marcelo Gallardo. Sin embargo, más allá de que no habría problemas para acordar el contrato personal del jugador, sí habrá que afinar el lápiz para evaluar la estrategia de pago de una cesión tan onerosa.

Mientras tanto, Quintero, a mediano plazo tiene decidido dejar el Shenzhen por distintos motivos.