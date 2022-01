Emanuel Mammana: “Voy a dejar todo dentro de la cancha por el club que amo”

10/01/2022 - 00:41 Mundo River

River estará de regreso hoy para arrancar la pretemporada con miras a la presente temporada y una de las caras nuevas que estará presente será la del defensor Emanuel Mammana. El marcador central de 25 años que viene de desvincularse del Zenit de Rusia, pasó ayer la revisión médica y cuando habló con la prensa no ocultó su alegría por regresar al club que le dio la chance de emigrar al fútbol europeo.

"Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Se hizo mucho esfuerzo para llegar a esto, y siempre es muy lindo volver a casa", expresó Mammana en diálogo con ESPN unos minutos antes de ingresar a hacerse los estudios médicos.

Y agregó sobre sus primeras sensaciones: "Le agradezco todo el cariño de la gente de River que me ha llegado en las últimas horas. Ahora queda en mí responderles. Voy a dejar todo dentro de la cancha por el club que amo". Cabe destacar que River Plate ya oficializó en este mercado de pases las llegadas de Tomás Pochettino y Leandro González Pírez, quienes arribaron a préstamo por un año desde la MLS.

En el último semestre, Mammana apenas jugó 64 minutos repartidos en cinco partidos, mientras que si se toma toda su estadía en Sochi (fue cedido en agosto del 2020) suma 24 encuentros. Sin embargo, aclaró que esa falta de continuidad "no se dio por razones futbolísticas" (no alegó a qué se debió), señaló que está "bien físicamente" y que "me maté y entrené todo el año".

"Intenté que el pase se diera ahora, que estoy bien. Si no, no hubiera intentado volver al club que me dio todo", remarcó hace unos días en diálogo con Radio La Red.