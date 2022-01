Pochettino está viviendo un sueño y disfruta al máximo su estadía en River

14/01/2022 - 00:34 Mundo River

El mediocampista Tomás Pochettino, la primera incorporación del equipo de Marcelo Gallardo, aseguró en la pretemporada que con su llegada a River se le cumple "un sueño" de poder jugar en un club que quería.





"Estoy en el equipo ideal para jugar y es un sueño para mí, me va ayudar mucho a mi juego. Era lo que quería, se dio y estoy contento de estar acá. Espero disfrutarlo mucho", le dijo Pochettino a ESPN.





Además contó: "Cuando terminó el torneo de la MLS, no sabía que iba a volver, se dio la posibilidad de un préstamo y cuando apareció River no dudé que sea la primera opción. Me tomó por sorpresa".





Consultado sobre las charlas con Sebastián Driussi, su excompañero en Austin FC, relató: "Seba me habla de su locura de River, me llama a cada hora, él se muere por estar acá también, me da consejos y me dice 'preparate que vas a correr como loco'. Me ayudó mucho en estos días".





También Pochettino confesó: "Mi modelo es Nacho Fernández, por cómo juega y por cómo hizo su carrera, siempre lo fue antes de venir a River, siempre lo seguí y es un modelo para poder dar lo mejor en el equipo donde me toca estar".





Sobre sus primeros días en el club aseveró: "Estoy contento, el grupo me recibió muy bien. La pretemporada es exigente, es un sufrimiento necesario para luego sentirse bien en la cancha. Ya llegará el momento de debutar, ahora disfruto de estar acá".





"Con Marcelo (Gallardo) no hablé tanto, solo antes de firmar me dio la bienvenida y me dijo que me iba a encontrar con un buen grupo, pero todavía no hablé sobre cómo jugar y dónde. Ahora hay que dedicarse a correr", asumió.





Finalmente, el volante que jugó un partido en Boca y luego pasó a Defensa y a Talleres, bromeó con su compañero de concentración, Julián Álvarez: "Llegué a la pretemporada y me toca cuidarlo para que no se vaya".





Enzo Fernández





Otro de los jugadores que habló en la pretemporada fue Enzo Fernández. "Estoy donde quiero estar, donde soy feliz. Pasé un lindo año y estoy aprendiendo y disfrutando. Pasaron muchas cosas, pasé a Defensa y volví, salió todo bien".





En diálogo con TyC Sports recordó: "Cuando me llamaron por lo de Defensa me golpeó, luego lo entendí y me sentí muy bien con el cuerpo técnico de Defensa. Se ganaron títulos muy importantes, fue todo muy soñado, no fue fácil en mi cabeza, pero me convencí".





"Me costó al principio físicamente -explicó-, me faltó en la pretemporada de junio, pero a medida que pasaron los meses me fui adaptando y con continuidad me fui sintiendo cada vez mejor para ayudar al equipo y a mis compañeros". Además, Fernández confesó: "Acá hay mucha identificación porque somos muchos chicos de inferiores".