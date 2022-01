“Juanfer” se sumará mañana al plantel

20/01/2022 - 00:27 Mundo River

El colombiano Juan Fernando Quintero llegará hoy a la Argentina y mañana luego de la revisión médica se sumará a los entrenamientos del plantel en el predio de Ezeiza, con tareas diferenciadas por un esguince de rodilla izquierda





El cuarto refuerzo de River sufrió un golpe en el amistoso de su se ante Honduras y anteayer los estudios determinaron un problema leve en el ligamento lateral por lo que tiene una semana y media de recuperación.





Gallardo, que le reservó el dorsal 10 al colombiano, lo espera con trabajos especiales durante al menos un mes, ya que por la lesión quedó descartado de la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias del 28 de enero y 1 de febrero.





"Juanfer" además firmará su contrato como jugador de River por dos años y aún resta saber si el vínculo es a préstamo con opción de compra, ya que su vuelta se dio tras quedar libre del Shenzhen de China que no pudo pagarle el contrato.





El plantel ayer tuvo día libre y regresa hoy al predio de Ezeiza con el agregado de los tres jugadores que no viajaron a la pretemporada por contagios de Covid: el arquero Franco Petroli, Carlos Auzqui y Cristian Ferreira.





En el caso de Petroli trabajará en primera junto a Franco Armani y Ezequiel Centurión, mientras que Auzqui se entrenará con el grupo hasta arreglar su préstamo a Vélez o su venta a Brasil y Ferreira está en la consideración del cuerpo técnico.





Luego de los entrenamientos del fin de semana, que podrían incluir algún amistoso a puertas cerradas, se van a entrenar con sus selecciones Paulo Díaz a Chile, David Martínez y Robert Rojas a Paraguay y Armani y Julián Álvarez con la Argentina.





Los jugadores van a regresar la semana previa al inicio de la competencia oficial ante Unión, el sábado 10 de febrero, de modo que el entrenador podrá contar con el plantel completo para los primeros partidos de la Liga Profesional.





Por otra parte sigue sin resolverse el caso de los jugadores Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que seguirán trabajando de manera individual sin sumarse al plantel ante la falta de acuerdo para solucionar la renovación del vínculo que vence el 30 de junio.





"No hay noticias y no las habrá por ahora" le dijeron a Télam desde el club, donde siguen con la postura de que los jugadores que están a 6 meses de terminar sus contratos son separados hasta tanto no firmen.





Los conflictos que se produjeron en tiempos pasados con la salidas libres de Ariel Rojas, Leonel Vangioni, Carlos Sánchez y el año pasado Rafael Borré hicieron que la nueva gestión que asumió en diciembre tome esta drástica decisión.





Lo cierto es que la situación de Rollheiser y Angileri hace que el DT Marcelo Gallardo, por las dudas, ya tomando las precauciones necesarias ya que el trabajo de pretemporada de a poco va entrenado en su fase final.