González Pírez cubrió de elogios al equipo de Gallardo y dijo que es el mejor de la Argentina

20/02/2022 - 01:28 Mundo River

Leandro González Pírez es uno de los refuerzos que incorporó River Plate en este mercado de pases y ahora el objetivo del defensor es tratar de ganarse un lugar entre los once titulares de Marcelo Gallardo. En la previa del partido de hoy ante Newell's Old Boys de Rosario, el jugador que viene de actuar en la MLS de Estados Unidos, no escatimó elogios para el equipo del "Muñeco" y dijo que es el mejor del fútbol argentino, aunque debe demostrarlo siempre en el campo de juego.

"El mejor equipo argentino, por como terminó el año pasado, es River. Si bien esta temporada recién estamos empezando, va a haber que demostrarlo dentro de la cancha, fortalecernos como equipo, como grupo y poder reflejarlo dentro de la cancha. Hoy en día no te puedo decir quién es el mejor, pero sí que vamos a pelear por eso", sintetizó González Pírez.

Luego agregó: "Nuestro objetivo es competir en todas las competencias. Tratar de llegar a lo más alto en todo lo que nos propongamos. Después dependerá de nosotros y de nuestra capacidad de poder estar a la altura, pero nos vamos a preparar para pelear por todo lo que juguemos".

También sostuvo que "sería muy emocionante" salir campeón con River.