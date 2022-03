Quintero y De La Cruz serían bajas ante San Lorenzo

02/03/2022 - 23:08 Mundo River

River prepara el partido del sábado contra San Lorenzo en estado de alerta por el brote de gripe que desde hace unos días afecta al plantel dirigido por Marcelo Gallardo y que ya le hizo perder dos futbolistas para el clásico del sábado.

Es que Juan Fernando Quintero y Nicolás De La Cruz, los dos últimos afectados, volvieron a ausentarse de la práctica de ayer por la tarde y no estarán disponibles para enfrentar al "Ciclón", en el Nuevo Gasómetro. La buena noticia es que los hisopados que se hicieron ambos confirmaron que por fortuna no se trata de Covid-19.

Tras los contagios de días pasados, que ya afectaron a Paulo Díaz, Tomás Pochettino, Andrés Herrera y al "Muñeco" Gallardo, el foco está puesto no solo en la recuperación de los últimos casos, sino que también cruzan los dedos para que no haya nuevos jugadores con síntomas, porque, por la proximidad del partido del sábado, ya quedarían al margen del duelo por la fecha 5 de la Copa Liga Profesional, según consignó TyC Sports ayer.

El marcador central Leandro González Pírez, que salió reemplazado en el duelo ante Racing por una molestia muscular, fue exigido en la práctica de este miércoles, pero no lo vieron al 100 por ciento y a esta hora no es segura su presencia en el Nuevo Gasómetro. Hoy volverán a analizar su evolución y, en base a eso, Gallardo decidirá si lo incluye en el equipo o no.

El mediocampista Enzo Pérez sufrió una distensión en su isquiotibial derecho y tiene para dos semanas de recuperación, por eso no estará contra el "Ciclón" y tampoco con Gimnasia La Plata, pero sí apuntan a que pueda jugar el Superclásico con Boca, de la fecha 7 de la Copa Liga Profesional.

Reaparecen

Marcelo Gallardo recibió dos buenas noticias en la antesala del clásico ante San Lorenzo del próximo sábado en el Nuevo Gasómetro. Es que Agustín Palavecino y Andrés Herrera se recuperaron del cuadro gripal que los marginó el fin de semana pasado y volverán a estar a disposición en River.

El mediocampista y el lateral por derecha, que levantaron temperatura días atrás y se perdieron el choque con Racing en el Estadio Monumental (ya había sucedido con Paulo Díaz en la visita a Newell's en Rosario y también con Tomás Pochettino y el propio Muñeco), el martes volvieron a trabajar a la par de sus compañeros en el predio de Ezeiza y serán convocados para la próxima fecha de la Copa Liga Profesional.

Hay grandes chances de que Palavecino se meta en el equipo titular, a sabiendas de la lesión de Enzo Pérez y el síndrome gripal que afecta a Nicolás De la Cruz. De esta manera, el ex-Platense y Deportivo Cali podría saltar desde el arranque y moverse al lado de Enzo Fernández, Santiago Simón y Ezequiel Barco. El "Yacaré", por su parte, hace fuerzas para ocupar el lateral derecho en reemplazo de Robert Rojas.