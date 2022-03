Ariel Ortega cubrió de elogios a Barco: ''Juega un poco de todo''

16/03/2022 - 23:49 Mundo River

Ariel Ortega estuvo como invitado ayer en un programa de televisión y obviamente no pudo evitar hablar del Superclásico del próximo domingo ante Boca Juniors. El ex atacante e ídolo de los millonarios tuvo especialmente palabras de elogios para Esequiel Barco, uno de los refuerzos que trajo el entrenador Marcelo Gallardo y que en el último partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo una buena actuación.

"A Barco lo estoy viendo y la verdad que está haciendo un campeonato muy bueno. Es un jugador que juega un poco de todo, se suelta, y donde va hace daño porque gambetea, se saca un hombre de encima y cuando tenés una defensa que se te mete atrás es muy importante", declaró el "Burrito" cuando analizó el presente y las virtudes futbolística del ex Independiente de Avellaneda.

Luego agregó: "Barco tiene prioridad para gambetear y creo que Marcelo (Gallardo) lo trajo por eso. Simón o Álvarez son de otro estilo. Sacando a De La Cruz, River no tenía uno de ese estilo. Con el tiempo Barco se fue integrando al equipo, sabe elegir el momento para gambetear. Cuando hay mucha gente se frena y toca hacia atrás".

También tuvo palabras elogiosas para el juvenil Santiago Simón y el delantero y goleador Julián Álvarez.

"También me gusta mucho Simón, es un jugador importante, que tiene un rendimiento muy regular, muy alto, y no pierde pelotas. Además, tener a Enzo Pérez atrás te potencia, el resto sabe que te va a estar respaldando siempre", aseveró. "

Sobre Álvarez dijo: "Me sorprendió Julián Álvarez. Es un jugador completo. Por algo lo compra el Manchester City, un técnico como Guardiola. Me sorprende la velocidad y la potencia que tiene. Es muy superior a los defensores. Y cuando define, no erra. Él se tiene que ganar un lugar en el Mundial, es una recta final".