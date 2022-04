Gallardo: "Hay que reconocer que no salieron las cosas y seguir adelante"

21/04/2022 - 04:32 Mundo River

River Plate no tuvo una buena noche ante Talleres en Córdoba y dejó pasar la chance de mantenerse a dos puntos del líder Racing Club en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El "Millonario" perdió 1 a 0 y ahora tendrá que barajar y dar de nuevo para ir en busca de la recuperación en la próxima fecha, en el Monumental.

El entrenador Marcelo Gallardo habló después de la derrota y reconoció que lo que se había planificado con la rotación de jugadores en el equipo titular, no salió como se esperaba.

"Es verdad, la decisión de rotar en gran parte del equipo era la necesidad de gestionar cargas de jugadores con muchos partidos y era un encuentro que servía para sacar conclusiones más allá de funcionamiento. Lo prepararnos dentro de lo que pudimos, con muchos cambios, pero no salió lo que queríamos. Fue difícil, hay que reconocer que no salieron las cosas y seguir adelante", expresó el "Muñeco" cuando asumió la responsabilidad en este sentido.

Sobre el trámite del partido ante los cordobeses señaló: "A priori no se veían diferencias. El primer tiempo fue parejo, tuvimos los tres tiros al arco y no pasó más de eso. Ellos no mostraron demasiado, parecía que en el segundo tiempo iba a ver más espacios para tratar de tener más conexiones, vino el gol de Talleres y nos costó. La idea era hacer un esfuerzo hasta los sesenta y cinco minutos y poner a algunos de los chicos descansados para redondear un buen partido, pero no nos salió y hay que reconocerlo".

También habló sobre la inclusión del defensor Emanuel Mammana en el sector del lateral derecho: "Necesitábamos una alternativa a la lesión de Rojas y era un partido para verlo. No es una posición que desconoce, pero hace mucho que no jugaba noventa minutos. Estuvo bien, quizá no tuvimos la proyección habitual, pero en el plano defensivo hizo un partido correcto".