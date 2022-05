Gallardo': "No sentimos que el rival nos haya superado''

12/05/2022 - 04:46 Mundo River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló anoche en conferencia de prensa después de la eliminación de su equipo de la Copa de la Liga Profesional a manos de Tigre, que lo venció 2-1 en el Monumental. El "Muñeco" lamentó el resultado y dio su punto de vista al respecto.

"No fuimos superados, el segundo gol nos golpeó. Quiero felicitar a Tigre. Hoy nosotros no tuvimos la mejor noche. En el segundo gol del rival empezaba otro partido. El error lo sintió el equipo y es normal, no fuimos superados por Tigre. Hay que digerir esta derrota. Hay que tratar de olvidar rápido y felicitar al rival que hizo un gran trabajo. Hay que seguir adelante", destacó anoche Gallardo.

"Sentimos que el rival jugo un buen primer tiempo, nosotros mejoramos en el segundo pero no encontrábamos los caminos, no fuimos lúcidos en las posibilidades. A pesar del cambio del equipo cuando llegó el gol, no se pudo. Nos costó entrar. Cuando tocan las derrotas duras que no esperas, porque llegábamos bien, descansados, con ilusión de llegar al final de esta Copa, nos quedamos en la puerta de una semi, duele, golpe, pero nos encontramos con una mala noche", aseveró el DT de River.

Por su parte, el volante Enzo Pérez reconoció tras la eliminación de la Copa de la Liga Profesional a manos de Tigre en el propio estadio Monumental Mas que su equipo "regaló el primer tiempo y nunca tuvo el juego fluido de costumbre".

"Ahora tenemos que reflexionar sobre todo lo que nos pasó hoy y ponernos a pensar inmediatamente en la Copa Libertadores", avanzó Pérez en el comienzo de la charla pospartido.

"Tigre hizo su partido con dos líneas de cuatro bien marcadas, pero hay que reconocer que a nosotros nos faltó movilidad y tirar paredes jugando al espacio", destacó el mendocino.

Enzo Pérez resaltó que "en el segundo tiempo el equipo mostró otra cara, pero faltó el juego fluido de costumbre".

"Pero este equipo de River siempre deja todo dentro de la cancha y la gente lo reconoció con el aplauso del final", se intentó conformar un decepcionado Enzo Pérez..