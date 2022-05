El Presidente de River contestó con "Grandeza" y dejó mal parado a un exfuncionario que quiso "chicanear"

19/05/2022 - 16:59 Mundo River

Este jueves, un cruce tenso se dio a conocer en las redes sociales cuando Jorge Brito, el presidente del Club River Plate, le contestó con "Grandeza" a un exfuncionario Nacional que intentó chicanear al Millonario por el descenso del año 2011.

El Cruce

"El que sabe de censos es Riber", escribió el economista en su cuenta de Twitter, aprovechando el acontecimiento de ayer para hacer un juego de palabras con la pérdida de la categoría del conjunto de Núñez.

La reacción del mandatario ante este mensaje llamó la atención, no solo por la contundencia de sus respuesta, sino también porque no suele utilizar las redes sociales para este tipo de cuestiones. "Lamento que un ex funcionario público no pueda dar el ejemplo. Que la oportunidad de un Censo Nacional sólo le signifique un espacio para la agresión", manifestó Brito, citando el comentario de Sandleris.

Pero no quedó ahí. El presidente de River, claramente molesto por esta actitud del reconocido fanático de Boca, se extendió en su mensaje haciendo énfasis en que "quienes tienen o han tenido la responsabilidad de representar a otros deben generar consensos, no chicanas ni divisiones". "El fútbol argentino tiene un largo historial de violencia que fue muchas veces motivado por quienes tuvieron responsabilidad y notoriedad pública", agregó.

Brito cerró con la siguiente idea: "Creemos que eso es parte de la agenda y los ´chistes´ del pasado. El censo y el fútbol nos involucran, pero lo más importante es la sociedad que las personas de bien queremos construir. Con Grandeza".

Los tweets

