River va en busca de su primera victoria

19/06/2022 - 01:44 Mundo River

River visitará hoy a Unión de Santa Fe en busca de su primera victoria en la Liga Profesional de Fútbol, después de tres fechas en las que expresó un marcado descenso de su rendimiento futbolístico, motivo de preocupación por la cercanía de los octavos de final de la Libertadores.

El encuentro en el estadio 15 de Abril, válido por la cuarta fecha, se jugará desde las 18, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium.

La agenda de partidos del domingo también tendrá a Tigre vs. Banfield, a las 13 horas; Lanús vs. Colón de Santa Fe, a las 15.30 y Huracán vs. Atlético Tucumán, a las 15.30, respectivamente.

Un inesperado comienzo de temporada en el fútbol local, con empate ante Defensa y Justicia (0-0), Atlético Tucumán (0-0) y Colón (0-1), configuró el peor arranque de campeonato en la era técnica de Marcelo Gallardo, que se extiende desde mediados de 2014. Hay que remontarse hasta el Apertura 2007, con Daniel Passarella como entrenador, para encontrar la última vez que River sumó apenas dos puntos en las tres primeras jornadas de un torneo, aunque en esa ocasión lo hizo con tres goles a favor y no en cero como en esta Liga.

Aq u e l l a formación del “Káiser ” , i n tegrada entre otros por Eduardo Tuzzio, Oscar Ahumada, Matías Abelairas, Leonardo Ponzio, Mauro Rosales y el “Burrito” Ariel Ortega, consiguió la victoria en el cuarto partido ante Estudiantes de La Plata (4-2), por lo que el equipo del “Muñeco” deberá lograr lo mismo hoy para no agrandar la estadística negativa. En su última visita al 15 de Abril, el 12 de febrero de este año, el local se impuso por 1-0 con tanto del ex-Boca Mauro Luna Diale, de penal.