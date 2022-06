Gallardo recupera jugadores y espera por Borja y Aliendro

22/06/2022 - 01:12 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ya puede contar con Paulo Díaz para jugar ante Lanús el sábado y espera por Miguel Borja, que en las próximas horas llegará al país, y por Rodrigo Aliendro, volante de Colón.

El zaguero central chileno se entrenó a la par del resto del plantel para regresar a la titularidad del equipo luego de cuatro jornadas ausente tras la gira con su selección nacional por Japón en la fecha FIFA.

Mientras que por el delantero colombiano que en estas horas se convertirá en jugador del plantel restan detalles de la contratación para que Borja, de 29 años, venga a la Argentina, firme contrato con River y sea anotado para jugar las fases finales de la Copa Libertadores.

River va a comprar el ciento por ciento de los derechos económicos de Borja a Junior, de Colombia, que tiene el 50 por ciento del pase del ex Olimpo, de Bahía Blanca, que le adquirió hace seis meses en 3.500.000 dólares a Palmeiras, en una cif r a c e r c a n a a l o s 5.000.000 de esa moneda estadounidense y la idea es incluirlo como uno de los posibles cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

Para utilizarlo entonces ya en octavos de final de la Libertadores ante Vélez los barranquilleros cerrarán con el vigente bicampeón de ese certamen, Palmeiras, el monto del cincuenta por ciento restante que les corresponde.

Además, esta semana, el cuerpo técnico va a acelerar los procesos de recuperación de los lesionados que restan tener el alta médica, Matías Suárez y Milton Casco, con la idea de que puedan concentrarse para el fin de semana. Suárez tuvo un desgarro en el sóleo derecho el 4 de mayo pasado y luego una sinovitis que le retrasó la vuelta al trabajo, y Casco sufrió un desgarro en el gemelo derecho el pasado 25 de mayo en el partido ante Alianza Lima, de Perú.