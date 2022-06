River quiere reafirmar su recuperación ante Lanús, en el Más Monumental

24/06/2022 - 21:22 Mundo River

River Plate recibirá hoy a Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de un nuevo triunfo que consolide su mejora futbolística, luego de la goleada 5-1 que le propinó a Unión, en Santa Fe, en la fecha pasada.

El encuentro se jugará en el Más Monumental, desde las 20.30, será controlado por Darío Herrera y será televisado por ESPN Premium.

Además, hoy se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield, a las 15.30; Colón de Santa Fe vs. Huracán, a las 18 y Estudiantes de La Plata vs. Newell´s Old Boys, a las 18, respectivamente.

El comienzo errático en la LPF encendió las alarmas en River. En los primeros tres partidos no marcó goles, empató dos y perdió uno. Marcelo Gallardo solicitó "serenidad" y la respuesta llegó de inmediato con los cinco tantos a Unión que pusieron fin a la sequía goleadora, para el primer triunfo en el torneo.

Con una actitud más práctica, sin tanta posesión de la pelota y mayor efectividad, River cortó la racha adversa y ante Lanús buscará ratificar esa tendencia en el Monumental, en la jornada donde volverán los bombos y los redoblantes a las tribunas.

Gallardo realizaría algunas modificaciones, teniendo en cuenta que el próximo miércoles enfrentará a Vélez en Liniers por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El retorno del zaguero chileno Paulo Díaz, en lugar de Leandro González Pírez, y los ingresos de Bruno Zuculini y Esequiel Barco por Enzo Pérez y Braian Romero se confirmarán en las horas previas al partido.

Su figura y goleador Julián Álvarez dirá presente ante Lanús en el que será su último partido en el Más Monumental por la LPF, ya que a partir del 7 de julio se sumará a la filas del Manchester City de Inglaterra.

El delantero cordobés Matías Suárez recibió finalmente el alta médica ayer, pero no forma parte de los convocados por Gallardo para este partido.

Lanús, que la próxima semana iniciará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador, también logró su primera victoria en la fecha pasada con el 1-0 ante Colón. El "Granate" tiene 5 puntos, la misma cantidad que River, e intentará pisar fuerte en la cancha del "Millonario".

El entrenador Jorge Almirón, el mismo que estuvo al frente del equipo en el título de la Supercopa Argentina (3-0) ante River y lo eliminó en las semifinales de la Copa Libertadores 2017, realizará una variante obligada en la formación.

El lateral Alexander Bernabei, expulsado ante Colón, fue transferido a Celtic de Escocia y su lugar lo ocuparía el juvenil Brian Caraballo.

River domina el historial con 77 triunfos, 31 empates y 27 derrotas.