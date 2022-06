Gallardo: ''Claramente podemos dar vuelta la serie, este partido nos va a enseñar mucho''

30/06/2022 - 05:36 Mundo River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló anoche después de la derrota ante Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Reconoció que no tuvieron una buena noche, aunque se mostró confiado para revertir la historia en el Monumental, la semana que viene.

"Claramente podemos dar vuelta la serie. Somos críticos de lo que hicimos hoy. Este partido nos va a enseñar mucho. El siguiente partido será distinto, entendemos que no podemos jugar como hoy (por ayer)", aseguró el "Muñeco", en la conferencia de prensa.

"Debemos mejorar muchísimo. En nuestra cancha va ser un partido diferente. Peor que esto no podemos jugar. Por suerte la serie está abierta. Me voy con la sensación de no recordar en todos estos años haber sentido en un partido de Libertadores, en un partido inicial, de que no estuvimos. Pero dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Queda esa tranquilidad, todo lo que sea será positivo", cerró.