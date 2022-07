“Fuimos perjudicados, es un fallo de algo que no se ve”

07/07/2022 - 01:29 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló anoche después de la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores a manos de Vélez y consideró que el VAR perjudicó a sus dirigidos, en referencia a la mano cobrada de Matías Suárez cuando éste anotaba el 1-0 que mandaba la definición a los penales.

“Si hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca. O buscar por buscar. Hay un dejo de la injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada misma, para cobrar algo de lo que no estás seguro. Después, no tengo muchas más cosas para decir porque no me salen otras cosas que sentir que hoy fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve. No hay claridad. Pero bueno. La injusticia es la que en este momento nos apaña”, dijo el “Muñeco”.

“Después bueno, está la desilusión de tener expectativas de querer llegar más lejos en la copa. Mas allá de la injusticia, la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico, pero en estas instancias de copa pasan estas cosas puntuales. Hoy nos pusimos a tiro con el resultado, pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearlo hasta el final”, agregó el DT.





Espíritu

Además, Gallardo señaló: “Esto termina engañando el espíritu del fútbol. El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego. Hoy los hechos terminaron corroborando eso, una serie difícil. No tengo mucho para decir, sólo acompañar a los jugadores en este proceso de angustia”.

Por último, el DT habló de Julián Álvarez. “Fue un orgullo dirigirlo. Seguro va a llegar a ser un jugador de élite. Pudo cuidarse mucho antes, nunca lo hizo y siguió aportándonos cosas y entrenando”, cerró el DT de River Plate.