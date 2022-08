Gallardo, feliz de darle ''otro regalo a los hinchas''

14/08/2022 - 05:56 Mundo River

Reconfortado por el triunfo 4 a 1 sobre Newell's Old Boys de Rosario, en el Monumental, el entrenador de River Marcelo Gallardo afrontó la conferencia de prensa con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo primero que hizo fue destacar el apoyo y acompañamiento del hincha y a ellos les dedicó la victoria.

"Es maravilloso ver cómo el hincha acompaña y llena la cancha permanentemente. Que pueda irse feliz de acá siempre es un lindo regalo. Tenemos deseos de seguir dándoles alegrías a los hinchas", manifestó el "Muñeco" en la rueda de prensa.

A la hora de analizar el partido ante la "Lepra", el DT se mostró conforme porque su equipo impuso las condiciones, aunque reconoció que le hubiera gustado tener más el control del juego en el segundo tiempo.

"Pusimos las condiciones del juego de entrada e intentamos hacer lo nuestro. Más allá del comportamiento del rival, estuvimos metidos en el partido y no le dimos muchas oportunidades a Newell's", explicó.

Luego agregó: "En el segundo tiempo me hubiese gustado tener el control más en el juego. El tercer gol viene de una pelota parada, y después el partido se presentó para que juguemos de esa manera. Me pareció una victoria justa".

Pinola y Solari

Gallardo elogió la labor del veterano defensor Javier Pinola. "No es fácil para un jugador de la edad de Pinola, siendo una referencia clara y con lo competitivo que fue todos estos años, que no le toque jugar seguido. Sin embargo siempre está presente, con gran predisposición y ascendencia sobre sus compañeros", valoró.

El "Muñeco" también destacó al goleador de anoche. "Solari es un jugador joven que llegó y empezó a mostrar muy buenas sensaciones. Va a potenciar al equipo con su energía, con sus goles. Tiene deseo de aprender", aseguró.

Por último, se refirió al año de River: "Nos ha costado no poder parar un momento para reacomodarnos a mitad de año. A nosotros se nos nota mucho más cuando no podemos jugar como queremos o expresarlo en la cancha, porque es la exigencia que tenemos nosotros. Vamos a tener chances de pelear el campeonato. Tenemos una buena conformación de plantel y hay que terminar de armar un nuevo equipo. Para los que llegan no es fácil acoplarse a la exigencia de este club".