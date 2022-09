El “Muñeco” conoció a un bebé que se llama Marcelo Daniel Gallardo

31/08/2022 - 21:50 Mundo River

Los fanáticos de River de Chaco llevaron la pasión a otro nivel. Hubo quienes acamparon por seis días para poder asegurarse su entrada para el duelo por Copa Argentina ante Defensa y Justicia por los octavos de final, por otro lado hubo un recibimiento impresionante cuando el plantel aterrizó en provincia y también fiesta en la puerta del hotel en que se hospedó la delegación.

Pero Alejandro y Sonia, una pareja de Charata –Chaco- tuvieron una jornada soñada.

El apellido de Alejandro es Gallardo y como son fanáticos del Más Grande le pusieron a su hijo Marcelo Daniel, por lo que el nene se llama exactamente que el DT más ganador de la historia del club.

Alejandro, Sonia y el pequeño Marcelo Daniel se acercaron a la puerta del hotel y llevaron un cartel que decía “me llamo Marcelo Daniel Gallardo por vos 26/04/22”.

El Muñeco vio el cartel y además de firmarlo invitó a pasar a la familia al hotel.

El DT se mostró emocionado, compartió un momento con ellos y se sacó fotos.





¿Qué dijo el papá del bebé?

“Tuvo a nuestro hijo en brazos y le dio besos en la frente. No nos vamos a olvidar más de este momento”, afirmó Alejandro Gallardo en diálogo con Radio La Red. No caben dudas que el amor del hincha hacia el Muñeco es impresionante, no es casualidad que hayan pasado más de ocho años desde que asumió como DT de River y que en todos los partidos siempre sea el más ovacionado de todos.