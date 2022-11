Rojas: "Me sentí cómodo, ahogado pero bien, muy feliz"

10/11/2022 - 02:57 Mundo River

El paraguayo Robert Rojas, defensor de River Plate, volvió a jugar luego de siete meses, tras recuperarse de una fractura de tibia y peroné.

"La verdad estoy muy contento, vamos a decir que volví a debutar. Me sentí cómodo, ahogado pero bien, muy feliz", afirmó el lateral del Millonario en diálogo con ESPN.

Además el paraguayo contó cómo vivió su primera intervención en la que sufrió un golpe en la cabeza: "Me asusté en la primera jugada, pensé que me rompí la cabeza, que me rompí todo"

Rojas también se mostró agradecido con su familia por el apoyo en los meses fuera de las canchas: "Fue mucho tiempo el que estuve parado, fue duro. Fue la primera lesión grave de mi carrera, gracias a mi familia lo llevé bien. Le agradezco a mi familia, el lado positivo de la lesión fue que pude compartir con mi esposa y con mi hijo".

Gallardo decidió meter mano en el equipo en el entretiempo y mandó a jugar el segundo tiempo al "Sicario", que ingresó en reemplazo de Andrés Herrera y se ubicó en el lateral derecho.