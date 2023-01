River se ilusiona con ''Rafa'' Borré y Enzo Díaz

09/01/2023 - 00:03 Mundo River

El retorno del delantero colombiano Rafael Santos Borré desde el Entracht Frankfurt alemán y la compra a Talleres, de Córdoba, del lateral izquierdo bonaerense Enzo Díaz, son factibles de que River Plate pueda concretarlos en los próximos días, porque surgieron indicios positivos de parte del representante del primero y del club albiazul que no lo llevó a la pretemporada que el plantel realizará en Chile.

Por el lado de Santos Borré, al no tener lugar en el equipo germano, el club desea transferirlo, e inmediatamente le aparecieron dos oferentes: el mexicano Tigres de Monterrey y el italiano Cremonese.

Inclusive los mexicanos ya realizaron una oferta por su pase de 10 millones de euros que fue rechazada por la entidad germana, mientras que lo seductor de Cremonese es que le permitirá seguir jugando en el fútbol europeo.

River no puede competir con ninguno de los dos mercados y por eso pretende reincorporarlo a préstamo, algo que requeriría de una ingeniería negociadora muy fina para conseguirlo, aunque el representante del jugador, Martín Aráoz, le confió a TyC Sports en las últimas horas que existirían posibilidades ciertas de que eso se concretara.

"Esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor solución económica y deportiva. Hay que buscar lo mejor para todos y estas negociaciones son día tras día. Porque hay formas tanto para que Rafael no pierda como para que a River no se le vaya el presupuesto. Obviamente que el primer ofrecimiento de un préstamo fue denegado por el club alemán, pero habrá que buscarle la vuelta", manifestó Aráoz .

En cuanto a Díaz, iniciado en Agropecuario, de Carlos Casares, es pretendido por River, que estaría dispuesto a pagar los 2.500.000 dólares que pretende el club cordobés por su pase, a pedido del nuevo entrenador, Martín Demichelis, pese a que en su puesto de lateral izquierdo tiene ya a Milton Casco y Elías Gómez.

Pero Díaz le ofrece la posibilidad de actuar también como segundo marcador central por su perfil zurdo y también como volante izquierdo.