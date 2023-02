Armani: "Estoy agradecido a cada hincha de Central Córdoba y de River"

31/01/2023 - 22:11 Mundo River

River Plate ya cambió el chip de cara al próximo partido de visitante ante Belgrano de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol y todo es expectativa otra vez en los hinchas millonarios. El equipo de Martín Demichelis viene de tener un buen debut frente a Central Córdoba el sábado último en el estadio Madre de Ciudades (victoria por 2 a 0 con goles de "Nacho" Fernández y Pablo Solari) y ahora le apunta sus cañones al "Pirata" cordobés.

Ayer se entrenó en el predio de River Camp en Ezeiza y el que habló con conferencia de prensa al finalizar la práctica fue el arquero campeón del mundo, Franco Armani. El "Pulpo" tocó varios temas y entre ellos destacó el recibimiento y el reconocimiento que tuvo por parte del público santiagueño en el estadio Único y de lo feliz que se sintió cuando fue homenajeado en los momentos previos al cotejo entre los ferroviarios y los millonarios.

"Sentí una alegría muy grande en el reconocimiento de las dos hinchadas. Me hicieron sentir el cariño desde que ingresé a hacer la entrada en calor, estoy agradecido a cada hincha de Central Córdoba de Santiago del Estero y a los de River porque me recibieron de gran manera. Es un mimo grande. Me dio mucha felicidad y motivación para seguir tratando de ganar cosas. Sabemos que la Copa del Mundo es el logro máximo, pero quiero seguir ganando cosas", expresó Armani cuando recordó todo lo que le tocó vivir en la noche santiagueña.

La primera presentación de River en Santiago fue con la obtención de los 3 puntos y Armani destacó en este sentido la solidez defensiva que exhibió el equipo, argumento que es fundamental para el entrenador Demichelis.

"Lo primero que quiero rescatar es la solidez defensiva del equipo desde que comenzamos con los amistosos en la nueva era de Martín (Demichelis). Siempre buscamos mantener el arco en cero sabiendo que alguna opción concreta de gol vamos a tener y eso pasó en los partidos preparatorios y en el debut", apuntó.

Y agregó: "Tenemos una idea clara de juego que venimos trabajando para conseguir lo mejor. Yo me siento cómodo saliendo en juego con contacto mío, me gusta la idea y lo que me pide el cuerpo técnico".