05/04/2023 - 02:09 Mundo River

River no tuvo un buen debut en la Copa Libertadores, pero a pesar de la derrota ante The Strongest, su entrenador Martín Demichelis no se fue del todo disconforme. "Arrancamos muy bien, antes del penal tuvimos dos situaciones muy claras que fallamos en la finalización, nos pusimos 2 a 0 cuando el rival no nos había llegado. Hubo un quiebre emocional, ellos tuvieron mejores posiciones en el campo. Mi balance, pese a la derrota, jugamos muy bien durante 70 minutos y también en los últimos minutos. Después del 3 a 0 hubo una sensación que nos íbamos a volver con más goles en contra a casa. Si hubiésemos tenido mejor finalización, nos hubiésemos puesto de nuevo en partido. Recibir tres goles nunca es bien recibido, en líneas generales fuimos protagonistas del partido", manifestó en rueda de prensa.



A pesar de las consultas, el DT evitó entrar en polémicas por el dudoso penal en contra sancionado: "Lo del penal va a quedar para mi análisis porque no voy a entrar en polémicas con los árbitros, no hay vuelta atrás".



El DT dijo que se ilusionó tras el descuento de Beltrán: "Me ilusioné después del gol porque vi al equipo bien. Después del 3 a 0 nos volvemos a meter en partido y terminamos dominando, se vieron la cantidad de imprecisiones por lo que implica jugar en la altura, chicos que fallaron en controles que no suelen fallar, es algo conocido acá en la altura. Me ilusioné porque llegábamos, nosotros estábamos en campo rival y seguíamos haciendo de cada posesión un ataque".



"No sé si era un partido perdible, no lo puedo planificar así. Sabíamos de las dificultades que es jugar acá en La Paz, no perdí la ilusión y cuando vine acá estaba convencido que íbamos a hacer un partido de igual a igual y lo hicimos, fallamos en ser contundentes. Los dos primeros goles son evitables, más error nuestro que virtud del rival. Esto es La Paz y todo el mundo sabe lo que es jugar acá", concluyó el ex zaguero central.