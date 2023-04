Demichelis, muy feliz: "Ser entrenador de River es para soñar en grande"

20/04/2023 - 23:40 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, muestra su felicidad por dirigir al equipo "millonario" y aseguró en la jornada de ayer que "siempre soñé en grande porque no podés no hacerlo estando en este club".

"Ser entrenador de River es para soñar en grande, después están los partidos y lo que pasa, pero soñar se sueña en grande", comentó Demichelis.

En este sentido, al describir lo que pasó en sólo 16 partidos, Demichelis, en diálogo con la señal de cable ESPN, indicó que "mis análisis los hago en el día a día, no puedo desviarme de eso, los tiempos no dan para ponerse a disfrutar con el desahogo de ayer, no me puedo desviar de eso".

Asimismo, también habló del capitán Enzo Pérez y confesó: "Con 37 años se entrena todos los días y se enoja cuando le digo que baje la intensidad en los entrenamientos y ayer fue el que más metros corrió, el esfuerzo no lo negocia".

Al tiempo que sobre los festejos, destacó: "En el abrazo no lo vi sino lo hubiera hecho mejor, sé que tengo que festejar menos yo, que eso es para los jugadores, pero ayer me salió el hincha de adentro y era un partido especial por cómo se estaba dando".

Por otro lado y ante la consulta del partido con Boca Juniors del 7 de mayo venidero por la Liga Profesional, dijo que "es un partido lejano ese, antes tengo que pensar en Independiente que tiene un nuevo entrenador y que necesita puntos y luego tenemos a Atlético Tucumán y luego Fluminense".

Variantes

Demichelis también hizo un análisis de los cambios y del equipo que eligió para jugar ante Sporting Cristal: "En los papeles previos éramos favoritos y teníamos que ganar para estar bien en el grupo, pero arrancó y hubo un golpe que nos desacomoda".

"Pero los chicos -agregó- no perdieron la manera de ser y la que nos identifica, luego pasamos a ganar y fuimos por más y arriesgamos y quedamos desacomodados y en la expulsión y luego puse una línea de tres, con el equilibrio de Aliendro".

Siguiendo con la respuesta de los cambios contó: "Para que ustedes entiendan cuesta mucho no ver de arranque a Aliendro, pero también a Paradela, Simón, Solari, todos pueden ir de arranque, pero ayer elegimos a Nacho, De la Cruz, Barco y pensé que podíamos hacer daño y me decidí por ellos y resigné un poco el equilibrio que puede darte Aliendro".

Sobre el tema de los delanteros, explicó: "Me gusta jugar con dos o tres delanteros, ese me gusta más con los extremos, pero tengo muy buenos volantes y también cuesta no ponerlos, son partidos y se van tomando decisiones en la semana, siempre con la idea de lastimar al rival".