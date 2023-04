Gallardo: "Estoy visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera"

22/04/2023 - 01:05 Mundo River

El exitoso entrenador Marcelo Gallardo, quien logró 14 títulos en River Plate y actualmente está sin club, adelantó que está "visualizando cuál podría ser el siguiente paso" en su carrera.

En una entrevista al medio estadounidense The Atheltic, el técnico -que dejó River a finales de 2022- se refirió a su futuro que muchos vislumbran será en algún club europeo: "Estoy visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tengo que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir mis ideas".

El entrenador, de 47 años, dejó en claro su manera de manejarse ante una chance laboral: "No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi forma de manejarme".

Desde que dejó River hace cinco meses, Gallardo estuvo vinculado a varios clubes de alto perfil, como París Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid y Leeds United, y habrá más especulaciones en el próximo verano europeo.

En cuanto a su forma de encarar una competición el entrenador que además de River dirigió a Nacional de Montevideo, abordó el tema subrayando la palabra "protagonismo".

"Hay diferentes formas de competir y todas son válidas. Algunos equipos prefieren sentarse y atacar el espacio porque tienen las herramientas para hacerlo. Otros buscan la iniciativa. Y luego hay muchos que solo esperan. No me gusta esperar, porque se convierte en algo que no puedo controlar", argumentó.

Los equipos del 'Muñeco' van en busca del resultado y ese estilo se asocia a la manera de ser del DT: "Hay una impaciencia asociada con esperar a ver qué va a hacer el oponente. Eso me exaspera. Voy con lo que conecto, que es tomar la iniciativa. Me siento más cómodo siendo el protagonista. Un verdadero protagonismo, con eso me identifico".

El entrenador campeón de la Copa Libertadores en 2015 y 2018 continuó expresando su modo se sentir el fútbol: "Puedes tener una forma de jugar, una idea. Ejecutar esa idea es algo completamente diferente porque hay un oponente tratando de obstaculizarte. Pero ese deseo de ser el protagonista es la base, y está relacionado con mi forma de sentir el juego".

Gallardo considera que también debe tomarse en cuanta como "gestionar los momentos" y utilizó como ejemplo al seleccionado argentino campeón mundial en Qatar 2022 dirigido por Lionel Scaloni.

"Argentina en el Mundial de Qatar entendió cómo manejar las diferentes etapas de un juego. Por momentos, en los octavos de final, le entregó el balón y la iniciativa a Australia. Argentina esperó y luego mantuvo la posesión después de sacar ventaja", enfatizó.