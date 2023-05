Demichelis: "No tengo dudas de que nos vamos a reponer de esto"

15/05/2023 - 09:02 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, habló anoche después de la derrota de su equipo ante Talleres en Córdoba por 2 a 1. El puntero cayó por 2 a 1 en el Kempes y dio un paso en falso tras la victoria del sábado de San Lorenzo, que ahora está a cinco puntos.

Demichelis hizo un análisis del encuentro de ayer y dijo que confía en que sus dirigidos rápidamente se repongan de la derrota. "Siempre digo que el factor emocional es muy importante en este deporte por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos porque ahora tenemos a San Lorenzo a 5 y a Talleres a 7. No tengo dudas de que nos vamos a reponer de esto".

Seguidamente, Demichelis afirmó: "Sufrimos mucho desde lo defensivo y eso hizo que Talleres se sintiera mucho más cómodo. Terminamos el partido dominando el partido, pero hay que felicitar a Talleres que volvió a demostrar que es un gran equipo y que ante el mínimo error te hace sacar del medio".

"Talleres juega similar a un sistema táctico que utilizó Huracán con nosotros, pero veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar. El sistema que usamos ante Huracán nos salió bien y hoy no, pero yo estaba convencido de eso. Lo entrenamos desde el principio de la semana y nos había salido siempre", aseguro el entrenador de River anoche.

Por último, Demichelis expresó: "No arrancamos bien el partido a la hora de defender y por eso me enojé mucho porque si Talleres aprovechaba esa ventaja se iba a poner rápido arriba en el marcador. En el fútbol tenés que ser preciso y hoy no lo fuimos y por eso no jugamos de la forma en la que lo veníamos haciendo. Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la hizo difícil, pero tenemos que seguir trabajando", cerró el entrenador "millonario".