El DT de Sporting Cristal, picante: “La gente de River siempre se cree dueña de la Copa Libertadores”

26/05/2023 - 12:21 Mundo River

El partido entre River y Sporting Cristal se vivió como una final, con dientes apretados dentro y fuera de la cancha. Y una vez decretado el empate 1-1, algunos jugadores del Millonario lo fueron a buscar a Tiago Nunes, el entrenador de los peruanos, a quien señalaron por "hacer gestos" y provocar los incidentes del final, que tuvieron como saldo la expulsión de Salomón Rondón.

Más tarde, en conferencia de prensa, el DT brasileño redobló la apuesta y disparó con munición pesada contra el equipo de Núñez: "El arbitro se acercó, me pidió calma, le pregunté si estaba nervioso porque empezó el partido con tres amarillas. Le dije que estuviera tranquilo, ya tenemos experiencia en ésto. Hay cosas durante el partido, debates, discusiones. La gente de River se cree siempre dueña de la Copa Libertadores, de la Conmebol. Ya estamos acostumbrados a esto".

En ese sentido, Nunes blanqueó que quedó caliente por lo que se dijo luego del 4-2 en el Monumental: "Después del primer partido en Argentina, hemos escuchado muchas tonterías, que somos un equipo cobarde, de cagones, me parece que fue algo muy fuerte para un grupo que en ese partido tenía un promedio de 22 años. Hoy fue de 24 años. Somos un equipo joven, estamos formando jugadores no solo para el Cristal sino para el fútbol peruano".

Incluso, Tiago Nunes no ocultó que parte de la estrategia tuvo que ver con hacerle sentir el rigor a River: "Yo como brasileño competí muchas veces contra ellos. Gané algunas, perdí otras. Pero, si nosotros aquí como peruanos queremos competir contra ellos tenemos que marcar cierto territorio. Acá es Lima, es Perú. Estamos de local, tenemos que hacernos respetar acá".

Y agregó: "La sensación es de orgullo por nuestros jugadores, no es fácil. No creo que la calidad, la fuerza, está en una nacionalidad, pero fuimos el único equipo peruano que sumó en esta fecha. Normalmente los equipos peruanos no están acostumbrados a pelear por cosas grandes en la Copa y estamos intentando implementar esta mentalidad en el Cristal".