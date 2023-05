Martín Demichelis no pierde la calma: “Todavía dependemos de nosotros”

26/05/2023 - 12:28 Mundo River

El entrenador de River, Martín Demichelis, aseguró que dependen de ellos mismos para clasificar a la siguiente fase, tras el empate de esta noche por 1 a 1 ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.



"Está claro que todavía dependemos de nosotros y vamos a hacer todo lo posible para ganar los dos partidos en casa para clasificar", declaró en conferencia luego del partido jugado en el estadio Nacional de Lima.



La igualdad dejó a ambos equipos con cuatro unidades, a cinco del líder Fluminense (9), aunque el conjunto "millonario" se mantiene en el último lugar por menor diferencia de gol.



"Vinimos a ser protagonistas para intentar ganar el partido, generamos muchas situaciones, hicimos todo para ganarlo. Es una pena no haberle podido regalar un triunfo a River en su aniversario", continuó en su análisis.



"No tenemos nada para reprochar, intentamos por todos lados para ganar el partido. Nos faltó precisión en el área rival y esa cuota de suerte que a veces se necesita", agregó.



"El punto es mezquino, nos faltó ese pase final para ponernos en ventaja. A veces se necesitan muchísimas menos situaciones que las que generamos hoy para ganar", añadió el DT "millonario".



"Ante Fluminense no tenemos margen de error y vamos a tratar de hacer lo posible para que los tres puntos queden en casa y así lograr la clasificación", siguió sobre el partido válido por la quinta fecha a disputarse el próximo 7 de junio en el estadio Monumental.



"Hay que seguir trabajando para seguir mejorando para sostener lo bueno y corregir lo malo", concluyó Martín Demichelis.



El delantero venezolano de River Salomon Rondon, que no tuvo minutos en cancha, se fue expulsado una vez finalizado el partido tras un tumulto generalizado y se pierde el próximo encuentro ante Fluminense, lo mismo que Enzo Pérez, que llegó al límite de tarjetas amarillas.