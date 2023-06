Martín Demichelis: “No quedaba otra que sacar los tres puntos”

08/06/2023 - 08:54 Mundo River

El DT de River Plate, Martín Demichelis, consideró que su equipo hizo "un gran partido ante un gran rival", en alusión al triunfo ante Fluminense de Brasil por 2-0 consumado en el estadio Monumental, que lo dejó segundo en su zona y con buenas posibilidades de avanzar a los octavos de final en la Copa Liberadores.



"Estábamos contrarreloj y no quedaba otra que sacar los tres puntos, buscamos presionar ante un equipo de jerarquía y salió bien. Hicimos un gran partido contra un gran rival. Ellos gravitaron poco en el primer tiempo y lo sacamos adelante en busca de los octavos", analizó el entrenador de 42 años.



El DT riverplatense elogió la actuación de su equipo en la rueda de prensa que ofreció a los medios esta madrugada en el estadio Monumental de Núñez, luego del éxito por 2-0 sobre los cariocas con los goles de Lucas Beltrán y Esequiel Barco, de tiro penal, ambos en el segundo tiempo.



Luego de haberse completado la quinta y anteúltima fecha, Fluminense sigue como líder del Grupo D con 9 puntos, seguido por River y Sporting Cristal, ambos con 7, y cierra The Strongest con 6.



"Pusimos en riesgo espacios en el campo pero los jugadores lo hicieron bien. Tuvimos una gran presión y no se negoció el esfuerzo, creo que hicimos un gran partido, inteligente, y lo sacamos adelante con dos delanteros y cuatro volantes, en una situación límite los jugadores lo sacaron adelante", añadió "Micho".



El entrenador elogió la actuación del mediocampista Rodrigo Aliendro, uno de los puntos altos de River en la victoria sobre "Flu".



"Lo de Aliendro me enorgullece. Se puso cada vez mejor, no es sólo un volante central porque hace de todo. Luego de aquella derrota tan abultada en Río de Janeiro queríamos jugar otra vez y ganamos ante uno de los equipos más competitivos de Brasil", expresó Demichelis, en alusión al 5-1 en contra en el partido jugado en el estadio Maracaná el 2 de mayo pasado por la tercera fecha de la zona.



El DT se refirió finalmente al arquero Franco Armani, algo cuestionado en los últimos tiempo debido a ciertos goles recibidos en la Libertadores y también en la Liga Profesional de Fútbol en la que River es puntero.



"Para Armani fueron días normales; le pedí que entrenara con las mismas ganas, no hay dudas con él, lo que dije luego del partido con Vélez se malinterpretó. Le dije que se prepara para la ovación, todos nos equivocamos alguna vez y cuando lo hace el arquero tiene que sacar del medio. Le di la titularidad porque sabía que iba a responder", destacó el entrenador.



Demichelis se refirió finalmente al apoyo que recibió el equipo del público que colmó el estadio y brindó su aliento en un partido decisivo ya que si River lo perdía o empataba comprometía su pase a los octavos de final.



"Es un orgullo gigante ser DT de esta institución, es difícil expresar lo que se siente cuando todo el Monumental canta", concluyó.