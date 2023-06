“El apoyo de la gente fue importante”, dijo Miltón Casco tras el triunfo del “Millonario”

08/06/2023 - 09:03 Mundo River

El experimentado lateral riverplatense Milton Casco consideró que su equipo "sacó adelante un partido muy importante" en alusión al triunfo sobre Fluminense por 2-0 en el estadio Monumental, que los dejó bien posicionados para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



"Sacamos adelante un partido importante, el apoyo de la gente fue importante también para lograr el objetivo", expresó Casco, de 35 años, luego de la victoria de los "Millonarios".



River superó anoche a "Flu" por 2-0 con goles anotados en el segundo tiempo por Lucas Beltrán y Esequiel Barco, de tiro penal, y quedó bien posicionado para superar la fase de grupos en la Libertadores.



En ese contexto, luego de haberse completado la quinta y anteúltima fecha, Fluminense sigue como líder del Grupo D con 9 puntos, seguido por River y Sporting Cristal, ambos con 7, y último The Strongest con 6.



"Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, pero demostramos coraje, yendo adelante y creo que estuvimos a la altura. Necesitábamos mucho los tres puntos para acomodarnos en el grupo", añadió Casco, nacido en la ciudad entrerriana de María Grande.



Casco explicó finalmente que una de las virtudes de River fue tener paciencia cuando no llegaban los goles y luego de haber finalizado empatado cero a cero el primer tiempo.



"En el primer tiempo tuvimos muchas chances y no pudimos aprovecharlas, pero mantuvimos la calma porque sabíamos que el partido iba a durar 95 minutos y cuando anotamos el primer gol nos dio tranquilidad", finalizó Casco, exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys.