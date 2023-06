''Era el momento ideal de hacer un buen partido''

13/06/2023 - 02:45 Mundo River

El entrenador de River, Martín Demichelis, señaló que "era el momento ideal para hacer un buen partido" y celebró la victoria de anoche ante Banfield, por 4 a 1, que lo mantiene en la cima.

"Era el momento ideal para hacer un buen partido, hicimos cuatro goles. Entramos en el ida y vuelta, nos quebramos y nos agarraron mal parados. Puse a Matías (Kranevitter) porque nos da equilibrio, lamentablemente tuve que sacar a Pablo (Solari). Creí que era conveniente poner cinco volantes para encontrar más pases y más control", analizó el DT en conferencia de prensa.

"Micho" celebró que hayan jugado los que no venían jugando. "Me alegro que le pude dar minutos a los jugadores que no venían jugando mucho. Me alegro por Rondón que pudo convertir, Elías (Gómez) jugó un gran partido", dijo.

Sobre la inclusión del ex Argentinos en el lateral izquierdo, en lugar de Milton Casco, explico: "Milton con Nacho son los dos jugadores que más minutos venían acumulando, los dos venían al límite, se vio contra Fluminense que llegaron más desgastados que el resto. Elías Gómez se entrena muy bien y siempre está con buena predisposición y creo que hizo un muy buen partido".

"Es cierto que fuimos probando diferentes opciones y yo siempre digo que esta profesión es día a día. Lucas y Pablo están en un gran presente, pero lo de hoy ya pasó. Veremos quienes juegan el sábado", afirmó Martín Demichelis en relación a una consulta sobre si ya había encontrado la delantera titular con Beltrán y Solari.

Demichelis se refirió a los 65 minutos del próximo sábado contra Defensa y Justicia: "Vamos a intentar hacer lo mismo de lo que hacemos en cada partido, no vamos a transar nuestra idea de ir en búsqueda del resultado".