River quiere volver a la senda del triunfo ante Colón y quedar a un paso del título

04/07/2023 - 23:11 Mundo River

River Plate, cómodo líder de la Liga Profesional pese al tropezón que sufrió el fin de semana ante Barracas Central, recibirá esta noche a Colón de Santa Fe, que viene de ser goleado por Racing, con la premisa de retomar la senda del triunfo para quedar a un paso de obtener el título.

El encuentro, válido por la fecha 23, se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Más Monumental, de River, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Ariel Penel y televisación de la señal ESPN.

River cayó en el reducto del barrio porteño de Barracas por un ajustado 2 a 1 y una formación conformada por varios suplentes, pero igual mantuvo su importante distancia de nueve puntos, ya que tiene 50 y sus perseguidores Talleres de Córdoba y San Lorenzo sumaron 41, cuando restan cinco fechas, es decir con 15 unidades por jugarse.

En ese contexto, si el equipo de Martín Demichelis le gana a Colón y luego repite en la fecha siguiente ante San Lorenzo, podría gritar campeón en forma anticipada si además Talleres no se queda con los tres puntos en su visita a Sarmiento de Junín y luego cuando reciba a Unión en Córdoba.

Fue muy criticado Demichelis por poner un equipo con muchos suplentes ante Barracas. El DT le dio prioridad al descanso de la mayoría de las figuras ante la gran cantidad de partidos, el "Millonario" suma a la LPF la Libertadores, y consideró que podría obtener puntos en esa visita.

Pero no existen los equipos en donde todos son titulares y este River no es excepción. Los suplentes no tiene la calidad de los que inician los partidos echando por tierra a a consabida frase que reza "aquí no hay titulares ni suplentes".

Barracas Central le ganó muy bien a un remendado River y las dimensiones del campo de juego, pequeñas, pero reglamentarias, y el estado del césped, no fueron motivo para la derrota "millonaria" por más que Demichelis lo mencionara como excusa.

Con titulares

Para recibir a los "sabaleros" estarán todos los titulares de River, porque el título está muy cerca y la intención es no dejar escapar puntos en la recta final.

El "Millo" tendrá enfrente a un golpeado Colón, que con 24 puntos figura 22do. y viene de sufrir una dura goleada por 4 a 0 ante Racing en Santa Fe.

Colón jugó muy mal, especialmente en el primer tiempo, y hasta Néstor Gorosito admitió que el equipo rindió en muy bajo nivel: "Al final del primer tiempo estábamos para salir todo el equipo, hasta yo", bromeó "Pipo" en alusión a que perdían 3 a 0 en la primera etapa.

En el entretiempo ante Racing, Gorosito hizo cuatro cambios y se espera que haya variantes en la formación que jugará ante River, una de ellas segura porque Rafael Delgado fue expulsado y dejará su lugar a Baldomero Perlaza, aunque éste se desempeña en el mediocampo, de manera que se retrasará Eric Meza.

Además regresarán al equipo Paolo Goltz, Santiago Pierotti y Cristian Vega, y los que saldrán serán Leonel Picco, el uruguayo Andrew Teuten y el paraguayo Jorge Benítez.

En el historial jugaron en 74 oportunidades con ventaja riverplatense de 36 triunfos a 17 y 21 empates.

El último triunfo "sabalero" en Núñez fue en la primera fecha de la Liga 2021 por 2-1 con un gol de Rodrigo Aliendro, hoy figura en el equipo de Demichelis.