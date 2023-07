Lucas Beltrán se muestra optimista y confía en poder salir campeón este fin de semana

06/07/2023 - 13:45 Mundo River

Lucas Beltrán es el atacante central más joven entre los ´potenciales dueños de ese lugar en este River Plate líder y "casi campeón" de la Liga Profesional, pero también el único con titularidad asegurada a partir de sus excelentes rendimientos, y además su ilusión por coronarse crece a partir de su impresión respecto de que si "el próximo fin de semana se dan algunos resultados y se le gana a San Lorenzo, se podrá festejar".



El ex Colón, Lucas Beltrán, autor del segundo tanto riverplatense (el primero fue un exquisito tiro libre del uruguayo Nicolás De la Cruz) contra su ex equipo, se mostró "contento porque se dio un gran paso para el final esperado".



"Y si el fin de semana que viene se dan algunos resultados y nosotros hacemos lo nuestro, quizá podamos festejar", anticipó respecto de la visita que le hará River al hoy escolta San Lorenzo.



"Esta noche, en el primer tiempo por ahí no tuvimos situaciones claras, y recién en el segundo pudimos encontrar los espacios para llegar al gol", apuntó el único atacante plenamente titular para el técnico, Martín Demichelis.



Finalmente y ya en referencia a los octavos de final de la Copa Libertadores que se sortearon hoy en la sede de la Conmebol, en Paraguay, resaltó que "en esta instancia todos los equipos son complicados".



"Nos tocó Internacional, de Porto Alegre, pero no pensábamos en cual sería nuestro próximo rival, porque hay que competir igual ante el que fuera", remarcó a la transmisión oficial de la victoria por 2 a 0 sobre Colón este cordobés de 22 años que está en el mejor momento de su carrera.