El gran logro de Martín Demichelis: 15 triunfos seguidos en el Monumental

02/08/2023 - 09:25 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, batió un récord histórico de triunfos seguidos en condición de local con la decimoquinta victoria del año ante Internacional de Porto Alegre, por 2-1, en los octavos de final de la Copa Libertadores.



El equipo de Demichelis ya superó la marca en el Más Monumental de Emérico Hirschl, que entre 1936 y 1937 ganó 14 partidos seguidos pero en el estadio de Figueroa Alcorta y Tagle.



El ex defensor de River y Bayern Múnich de Alemania ya había desbancado a Ramón Díaz y Marcelo Gallardo (13) en 2014.



River logró una gran efectividad de local ya que luego de ganarle a Argentinos 2-1 y perder con Arsenal 2-1 en la cuarta fecha no volvió a caer derrotado ni empatar en 11 partidos de la Liga y los 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



La racha de triunfos es la siguiente: Godoy Cruz (3-0), Unión (1-0), Gimnasia LP (3-0), Sporting Cristal (4-2), Independiente (2-0), Boca (1-0), Platense (2-1), Fluminense (2-0), Defensa y Justicia (1-0), Instituto (3-1), The Strongest (2-0), Colón (2-0), Estudiantes (3-1), Racing (2-1) e Internacional (2-1).



Mientras que la de Hirschl que abarcó la última parte del torneo del 36 y la primera del 37 fue la siguiente: Estudiantes (2-0), Boca (2-1), Ferro (3-2), Argentinos (5-1), Gimnasia LP (4-1), Tigre (3-0), San Lorenzo (3-2), Platense (2-1), Quilmes (5-1), Lanús (3-2), Ferro (2-0), Quilmes (6-1), Atlanta (4-0) y Gimnasia LP (3-0).



La racha de aquel equipo del entrenador húngaro se cortó ante ante Vélez Sarsfield con un empate 1 a 1 en la fecha 14 del campeonato de 1937, aunque tal como sucedió esta temporada con Demichelis el equipo salió campeón con una sola derrota en condición de local.



Los próximos partidos de River en el Más Monumental serán por la Copa de la Liga ante Barracas Central el 27 de agosto y ante Atlético Tucumán el 20 de setiembre