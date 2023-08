“Nacho Fernández es el cerebro del equipo”: la explicación del DT sobre porqué Solari es suplente

02/08/2023 - 09:38 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis respondió a la consulta sobre por qué Pablo Solari, hoy suplente y goleador en la victoria por 2 a 1 sobre Inter de Porto Alegre, con un irónico: "¿habría que sacar a Ignacio Fernández?, decíselo vos".



"El análisis del partido de esta noche es positivo aunque para muchos el resultado es corto, pero para mí como entrenador hicimos un gran partido. Hay un solo culpable que es Sergio Rochet, que tuvo siete atajadas, porque sino River hubiese hecho más goles", comenzó Demichelis la conferencia de prensa pospartido.



"Ellos hicieron un gol de pelota parada y nosotros fuimos. Ellos eran invictos con un gran entrenador, estoy feliz que lo dimos vuelta y nos dimos cuenta que podemos competir de igual a igual", interpretó.



Y respecto de ese urticante tema de la suplencia de Pablo Solari, que entró en el complemento y dio vuelta el resultado para el 2-1 final con sendos tantos, el técnico fue, o quiso ser contundente.



"A Solari no le falta nada. Yo decido. Si Lucas juega adelante, ¿a quien sacás? ¿A Nacho? Decíselo vos. Es el cerebro del equipo. Con Pablo tuvimos profundidad y está para ser titular. Al tener tantas opciones puedo variar. Quedan 90 minutos muy duros en Porto Alegre ahora", señaló.



"Pero estoy feliz de crear una hegemonía, de ser poderoso en la localía pero queda para las estadísticas, nos da confianza y nos sirve para tomar nota y hacerle sentir lo mismo al siguiente equipo", apuntó.



"Estoy orgulloso por cómo se jugó, Inter venía invicto en la copa, con grandes jugadores, en 90 minutos los superamos, pero tuvimos 14 remates al arco, hubo 7 tapadas. Los chicos no cambiaron las formas y lo mejoraron", remarcó.



Deichelis sostuvo que "ellos tienen un partido el sábado próximo. Y nosotros vamos a corregir lo nuestro, nos quedan días para recorrer. La gente siente algo peculiar por la Copa Libertadores y nosotros lo sentimos así también. Agradecemos el apoyo, con mucho fervor y nos sentimos cómodos. Me ocupa pasar de fase en la copa y todos saben que esta institución demanda seriedad".



"Hablamos antes del partido que la copa era diferente y que un día va a pasar que no ganemos acá. Y en el entretiempo solo pedí que no cambiaran las formas. Y lo hicieron mejor. Jugamos mejor con la pelota y aprovechamos la profundidad con Solari", resumió.



Por su parte el delantero Lucas Beltrán también destacó que cuando "está Solari el equipo es más directo, porque con cinco volantes hay más toque y tenencia".



"Pero me adapto a lo que me digan. Hay una competencia muy sana en ataque, pero estamos preparados de la manera que Martin decida", concluyó Beltrán.