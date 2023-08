Alerta en River: una seria lesión podría marginar a una de sus figuras, hasta después del Superclásico

21/08/2023 - 18:37 Mundo River

Luego de la noche de terror la que tuvo River en La Paternal. En un partido que fue una ida y vuelta constante y un espectáculo para los neutrales, el equipo de Martín Demichelis se llevó la peor parte, en especial en el segundo tiempo. Argentinos Juniors lo obligó, lo exigió y lo hizo sentir incómodo durante casi todo el encuentro, a tal punto de que los tres goles del Bicho fueron por errores o desatenciones de River.

Sin embargo, Martín Demichelis podría tener un dolor de cabeza, mucho peor, ya que una de las figuras del Millonario se lesionó y peligra su presencia ante Boca en el Superclásico de la séptima jornada.

Al minuto 15 del segundo tiempo, Luciano Gondou peleó por el control de la pelota con Rodrigo Aliendro. El delantero dejó en el piso al volante y siguió con la jugada, que terminó en córner para el Bicho. Sin embargo, producto de esa acción, el futbolista del Millonario quedó tendido en el suelo con gestos de dolor y golpeando el césped.

Los médicos de River fueron a atenderlo, pero Aliendro no pudo terminar el partido, ya que Demichelis decidió que ingresara Enzo Pérez en su lugar.

En conferencia de prensa, el entrenador se refirió a la lesión: “Lo de Rodrigo, espero que no sea nada grave, ojalá no pierda días de entrenamiento, no me quiero meter en la zona médica, pero seguramente tenga una luxación”.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado sobre la gravedad de la lesión de Aliendro, pero si se confirma la luxación de hombro, estaría aproximadamente dos meses fuera de las canchas, por lo que se perdería el duelo ante el Xeneize por la fecha 7 del certamen, que sería a principios de octubre.