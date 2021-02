Se confirmó el mito: Mike Tyson perdió su primera pelea por haber participado de una maratón sexual

15/02/2021 - 19:03 Mundo Web

Mike Tyson fue el mejor boxeador del mundo a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa. Pero el crecimiento de su fama, su imbatibilidad, popularidad y dinero también fueron la puerta de ingreso a los excesos; y poco a poco, el estadounidense fue decayendo en su carrera: el 11 de febrero de 1990, con un récord de 37 victorias y cero derrotas, Tyson por fin cayó a la lona, por culpa de una alocada noche.

Hace ya 31 años, James Douglas le arrebató los títulos de la AMB, CMB y FIB de la categoría de pesos pesados a Mike Tyson, venciéndolo en el décimo asalto en una pelea en Tokio, Japón.

¿Qué pasó? El mismo Mike lo explicó en su autobiografía " Mike Tyson Toda la verdad": una maratón sexual en tierras niponas fue la causante de que Tyson llegara en bajo rendimiento y sin mucha preparación.

“El 8 de enero de 1990, subí a un avión para volar a Tokio. Pateando y gritando. No quería pelear; todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado”, dijo Tyson.

"Iron Mike" ni siquiera tuvo que salir de su hotel. Fue allí donde desató la fiesta sexual con otras mujeres, a pesar de que había viajado con su esposa a la pelea.

“Además de tener sexo con las sirvientas, estaba viendo a esta joven japonesa con la que había tenido sexo la última vez que estuve en Japón. Robin (su esposa) salía de compras y yo bajaba a la parte trasera del hotel donde esta joven tenía una habitación… Así que ese fue mi entrenamiento para Douglas”, explicó el estadounidense.

En ese entonces, él era una estrella no sólo del boxeo sino que se había convertido en una celebridad mundial y era habituales sus participaciones en distintos eventos y programas por fuera del deporte. La fama había cegado al campeón de 23 años y las drogas y el alcohol completaban el coctel en las noches en donde el sexo era la estrella.

Y Mike no podía parar, sin importarle que estaba a horas de una trascendental pelea: “El día antes de la pelea también tuve dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche antes de la pelea”, confesó.

Fue así que Tyson tuvo la peor velada de su carrera hasta ese momento y en el décimo round besó la lona y quedó demostrado que no era invencible.