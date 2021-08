Los ataques de Ransomware y cómo prevenirlos

31/08/2021 - 12:20 Mundo Web

Los ataques de ransomware son cada vez más comunes, al igual que el phishing y otras formas de robo de identidad. El ransomware, sin embargo, es uno de los que potencialmente sea más peligroso. Este tipo de malware es utilizado por hackers para obtener dinero mediante la extorsión y resulta en el secuestro de un dispositivo móvil o de una computadora a través de una interfaz que te solicita un pago para poder acceder a tus documentos.

Estos ataques, como podrás imaginar, pueden ser muy alarmantes para las víctimas, ya que, por lo general, y dependiendo del tipo de información que haya almacenada en el dispositivo, pueden llegar a solicitar sumas mucho más altas, además del riesgo que corren tus archivos de ser divulgados o vendidos, en caso de que el dispositivo guarde información importante acerca de una empresa o ente gubernamental.

Lamentablemente, este tipo de malwares son difíciles de evitar, debido a que se esconden en distintas áreas de internet las cuales debes aprender a identificar para poder evitarlas.

¿Cómo evitar infectarse con Ransomware?

Los Ransomware, al ser malwares, o códigos maliciosos, tienen diferentes formas de propagarse, a través de enlaces maliciosos, correos electrónicos, a través de memorias USB infectadas o a través de Phishing. Existen muchas formas en que puedes evitar que esto te ocurra a ti:

Evita ser víctima de robo de identidad

- No utilices memorias USB desconocidas y vacuna tus dispositivos para evitar que se infecten con virus. Una vacuna digital es un script el cual es capaz de detectar y eliminar códigos maliciosos por sí solo, similar a lo que ocurre con las vacunas en medicina, y pueden ayudar a protegerte.

- Actualiza todos tus programas y tu sistema operativo. El software anticuado o viejo es vulnerable a las infecciones por virus, ya que suelen tener vulnerabilidades que las compañías constantemente parchan para evitar brechas de seguridad.

- Utiliza VPN y no abras enlaces de correos sospechosos. La VPN puede ayudarte a disfrazar tu IP para que los hackers no puedan encontrarte. Aun así, si recibes un correo que te pide que inicies sesión en un enlace, duda, y si proviene de alguna red social en la que ya tienes una sesión abierta, o si viene acompañado de una amenaza o alguna advertencia similar, repórtalo e ignóralo, y para que no te pique la curiosidad, elimínalo.

- Si recibes una llamada de un número desconocido, no des ningún dato o contraseña.

- Utiliza métodos de autenticación más eficaces: las contraseñas difíciles y la huella dactilar en 2021 , son las mejores formas de prevenir robos de identidad, además de activar la verificación de dos pasos.

Utiliza un buen antivirus

Existen programas anti ransomware que, una vez instalados, pueden ayudarte a proteger tu computadora de ataques provenientes de piratas informáticos. Una de las principales características de los ransomware es que utilizan mecanismos para evitar ser detectados por los antivirus convencionales. Es por ello que muchas compañías han desarrollado antivirus capaces de detectarlos, en un intento de reforzar la seguridad digital de los usuarios que las adquieran.