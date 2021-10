Tras la caída de WhatsApp, Telegram sumó más de 70 millones de nuevos usuarios

05/10/2021 - 18:18 Mundo Web

Este 4 de octubre de 2021, se vivieron momentos de mucha incertidumbre entre las 15:30 horas y las 22:30 horas (UTC) después de que WhatsApp, Instagram y demás aplicaciones de Facebook Inc. así como sus blogs oficiales, tuvieron fallas generalizadas en los servicios.

De hecho, se habla que todos los servidores de esta compañía colapsaron hasta registrar una caída total en la web.

Durante siete horas, la mayoría de países en todo el mundo registraron la ausencia de estas plataformas y el ‘caos’ cibernético derivado de estas fallas, aunque solo para los amantes de dichas redes sociales.

Sin embargo, en medio de toda crisis hay perdedores o ganadores, y en este caso una de las empresas que logró sacar provecho de la situación fue Telegram.

La app de mensajería que es considerada como una de las competencias más fuertes de WhatsApp, se posicionó como una de las opciones a la que cientos de personas recurrieron tras el fallo de Facebook; de hecho fueron más de 70 millones de usuarios.

Así lo aseguró su fundador, Pável Dúrov, quien por medio de su canal de Telegram envió un mensaje refiriéndose a lo sucedido durante la que se ha considerado como la peor caída de Facebook en toda su historia.

“La tasa de crecimiento diaria de Telegram superó la norma en un orden de magnitud, y recibimos a más de 70 millones de refugiados de otras plataformas en un día”, indicó Dúrov.





Por otra parte, el empresario también dijo estar orgulloso de la forma como su equipo manejó el recibimiento de millones de personas en medio del éxodo cibernético, asegurando que su aplicación “continuó funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios”.

“Dicho esto, algunos usuarios en las Américas pueden haber experimentado una velocidad más lenta de lo habitual ya que millones de usuarios de estos continentes se apresuraron a registrarse en Telegram al mismo tiempo”, agregó el fundador de Telegram, aunque estos fallos no colapsaron la red de la plataforma ni duraron más de unos cuántos minutos.

Por último, Dúrov no dudó en lanzar algunas pullas a sus competidores mientras daba la bienvenida a los internautas que llegaron a su aplicación en las últimas 24 horas: “Para los nuevos usuarios, me gustaría decirles esto: bienvenidos a Telegram, la plataforma de mensajería independiente más grande. No te fallaremos cuando otros lo hagan”.





¿Por qué la caída de Facebook?

Según el comunicado oficial publicado por Facebook, la caída mundial de sus servicios se dio a causa de una interrupción en “el sistema que administra la capacidad de nuestra red troncal global”.

“Durante uno de estos trabajos de mantenimiento de rutina, se emitió un comando con la intención de evaluar la disponibilidad de la capacidad de la red troncal global, que accidentalmente cortó todas las conexiones en nuestra red troncal, desconectando efectivamente los centros de datos de Facebook a nivel mundial. Nuestros sistemas están diseñados para auditar comandos como estos para evitar errores como este, pero un error en esa herramienta de auditoría no detuvo correctamente el comando”, añadió Santosh Janardhan, vicepresidente de Infraestructura de Facebook.

En pocas palabras, un error en un comando de mantenimiento fue el que ocasionó el apagón en toda la red de servidores de Facebook, generando una desconexión total entre los centros de datos de la compañía y la red de internet en todo el mundo.

Por último, Janardhan manifestó que “todo esto sucedió muy rápido” y que aunque fue muy difícil restaurar a un punto normal las redes de Facebook, “cada fracaso como este, es una oportunidad para aprender y mejorar, y hay mucho que aprender de este. Después de cada problema, pequeño o grande, realizamos un extenso proceso de revisión para comprender cómo podemos hacer que nuestros sistemas sean más resistentes. Ese proceso ya está en marcha”.