Mark Zuckerberg reveló el nuevo nombre de Facebook

28/10/2021 - 16:12 Mundo Web

En Facebook Connect, el evento anual de la compañía, Mark Zuckerberg reveló, después de una presentación de 90 minutos, el nuevo nombre de la compañía que fundó en 2004: Meta. Meta será el nombre bajo el que la compañía reunirá sus diversos productos: las redes sociales (Facebook e Instagram), el mensajero instantáneo (WhatsApp), la plataforma de realidad virtual (Oculus) y mucho más.

Meta es la concreción de la apuesta de la compañía por el metaverso, este concepto de moda que puede resumirse en una película: Ready Player One.

"Hablamos de un internet corpóreo: en lugar de mirar una pantalla, estaremos ‘dentro’. Será más natural y vívido: las pantallas no pueden conectar la experiencia humana completa, no pueden brindar la idea de la presencia. Con esta nueva tecnología sí se podrá: de eso se trata el metaverso", explicó Mark Zuckerberg sobre el metaverso de Facebook.

“Hoy somos vistos como una empresa de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una empresa que crea tecnología para conectar a las personas, y el metaverso es la próxima frontera, al igual que las redes sociales cuando comenzamos”, dijo Zuckerberg.

¿Y qué es el Metaverso?

Zuckerberg pretende que esta tecnología supere el Facebook bidimensional para convertirse en una empresa de “realidad aumentada”. Facebook cuenta en la actualidad con 3 mil millones de usuarios activos, que de esta forma quedarían tagueados e interconectados en una especie de plataforma abarcativa y multimedio.

“Si estás en el metaverso todos los días, necesitarás ropa y herramientas digitales, y diferentes experiencias”, explicó Zuckerberg.