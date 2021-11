Cuatro formas naturales para alejar a las hormigas de tu casa y el jardín

04/11/2021 - 11:04 Mundo Web

Las hormigas pueden ser una complicación cuando ingresan al hogar. En climas calurosos y húmedos, ellas comenzarán a buscar alimento y comida en espacios más amigables, el problema es que nuestra casa o jardín pueden otorgarles todas estas comodidades y se instalarán allí.

Si bien no se tratan de insectos peligrosos, ya que no transmiten enfermedades ni representan un grave problema para la salud, su presencia no es para nada amigable.

Si alguna vez has sufrido de una invasión de hormigas, seguramente sabrás que la limpieza y el orden deben ser extremos en ese momento. Es que una simple miga de pan puede atraer a decenas de ellas.

También es importante que todos nuestros alimentos sean protegidos en envases herméticos de esta forma no tendrás que sufrir ni desecharlos.

Teniendo estos cuidados y prevenciones en cuenta, entonces es momento de actuar. Lo primero que debes saber es que, por sus características y capacidad de adaptación, es imposible combatirlas por completo. Por eso, los trabajos se centran en ahuyentarlas de lugares críticos.

Otro punto muy importante, es que usualmente las invasiones ocurren en espacios como la cocina, por eso utilizar venenos químicos no es una buena idea.





Trucos para ahuyentar a las hormigas

Muchos de estos trucos buscan alejar a estos insectos a través del olor. Esto se debe a que los órganos sensoriales de las hormigas son muy sensibles.

Jugo de limón: úsalo para limpiar los pisos, muebles o armarios. Solo debes empapar un trapo con este líquido o utilizarlo con un atomizador.

Cascara de pepino: este vegetal puse una sustancia en su cáscara que es venenosa para las hormigas. Este truco es ideal para el jardín. Solo debes poner unas cuantas cáscaras en las macetas.

Aceites esenciales: estos pueden ser utilizados con atomizadores, en paños de limpieza o solo colocando algodones embebidos en los armarios. Son más efectivos son los de menta, laurel, clavo de olor o árbol de té.