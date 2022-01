Un hombre le donó un riñón a su suegra, pero su novia lo dejó y se casó al mes

10/01/2022 - 18:12 Mundo Web

Un joven decidió publicar en su cuenta de TikTok un video donde cuenta el lamentable episodio que vivió con su exnovia e inmediatamente se viralizó. “No creí que se fuera a salir así de control”, dijo al ver la repercusión que tuvo.

Uzil Martínez, un docente de Bajo California, México, explicó el gran gesto que había tenido con la madre de su novia: le donó un riñón. Pero el problema fue después, cuando la joven lo abandonó y se fue con otro hombre.

Con más de 14 millones de reproducciones, Uzil publicó el vídeo en TikTok que dice: “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”.

Inmediatamente, se llenó de comentarios de usuarios y el profesor decidió contestar algunos. “De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también”, sostuvo.

En respuesta a otro usuario, expresó: “No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”.

Uziel aseguró que se encuentra bien, con un ritmo normal porque la operación no interfirió en su estado de salud. Un seguidor le recomendó no volver a hacer lo mismo y con cierta ironía, contestó: “Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento”.

¿Cuánto tiempo puede vivir un donante de riñón?

Los riñones que provienen de un donante fallecido duran un promedio de 15 años. Su riñón trasplantado podría funcionar por menos tiempo o más tiempo. La duración de su riñón depende de muchos factores, pero lo más importante es lo bien que usted cuide de él, precisa kidneyfund.org.