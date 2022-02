VIDEO | Un loro “robó” una GoPro, y grabó espectaculares imágenes

07/02/2022 - 16:18 Mundo Web

Un loro del Parque Nacional de Fiordland, en Nueva Zelanda, protagonizó un video extraordinario (verlo arriba) al grabar su propio vuelo con una GoPro que robó a un senderista local, recogen medios locales.

Luca, el hijo de Alex Verhuel, propietaria de la cámara, estaba intentando grabar un video de los keas (una especie de la familia de los loros que habitan en Nueva Zelanda) para lo que posicionó la GoPro en la barandilla, cuando una de las aves decidió hacerse con el objeto, dice RT.









Un vuelo maravilloso

Gracias a que la cámara estaba encendida, la fuga del kea quedó grabada. El video, publicado por Verhuel en su cuenta de YouTube, muestra el increíble paisaje del parque que sobrevuela el ave en busca de un sitio para examinar el dispositivo a solas.

Al aterrizar en un lugar seguro, el pájaro empezó a picotear la GoPro e incluso se quedó con un trozo del aparato en su pico, si bien fue ahuyentado por Luca segundos después, dice RT.

"Lo encontré", gritó triunfante el joven. "No esperaba encontrar la GoPro pero sabía que no dejaría de buscar porque mi madre me dijo que, de lo contrario, le debería unos 70 dólares neozelandeses (unos 46 dólares estadounidenses)", dijo Luca.

"Son animales bastante divertidos. Nos siguieron todo el día y nos robaron un vaso", agregó su madre.