VIDEO | Un helicóptero se estrelló frente a una playa de Miami Beach

19/02/2022 - 19:10 Mundo Web

Un helicóptero se estrelló en el la zona de South Beach, en Miami Beach, Florida, este sábado por la tarde frente a los bañistas en la playa.

En Twitter, la Policía de Miami Beach indicó que los dos ocupantes del helicóptero, un Robinson R44, fueron trasladados a un hospital cercano y se encuentran en “condición estable”.

La policía y bomberos fueron llamados alrededor de la 1:20 pm por este accidente de helicóptero en la Calle Nueve, informó la portavoz de Miami Beach Melissa Berthier.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



