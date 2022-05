IMÁGENES | Corrientes: se les quemó la casa, pero la Biblia quedó intacta

15/05/2022 - 16:01 Mundo Web

Un hecho increíble le ocurrió a una familia del barrio Laguna Seca, provincia de Corrientes, ya que luego de sufrir un voraz incendio en su casa y perder todas sus pertenencias, uno de los bomberos que trabajaba en el lugar encontró una Biblia intacta.

“Según la pericia de los bomberos el incendio se originó arriba del cielo raso por un cortocircuito. Baja el fuego hasta mi estudio y el fuego se prende muy rápido. Cuando reacciono llamo a mi familia, traemos agua rapidísimo pero el humo llegó a mi habitación y no te dejaba avanzar”, relató Dario Falcón, uno de los propietarios de la vivienda.





“Me voy por la entrada principal del estudio, hecho la puerta, el fuego me tira y no pude hacer mas nada. Quedé con un vecino con su matafuego pero no pudimos hacer nada. Los bomberos llegaron en 4 minutos pero ya había perdido todo en mi habitación”, añadió.

Dario manifestó su sorpresa cuando se enteró de que la Biblia que se encontraba en su casa había sido hallada sin ningún tipo de quemadura por los bomberos de Corrientes.

“Está intacta, eso nos llamó la atención porque es increíble que algo de papel esté, no se consuma”, expresó.

También habló Belén, una de las hijas de la familia, quien dio más detalles de lo que sucedió.





“El fuego llegó a las habitaciones y las destruyó por completo, el mismo calor quemó las llaves de las luces y reventaron los vidrios”, explicó.

“Pudieron salir dos, pero mi otro hermano tuvo que escapar por otra salida, el perro de mi mamá quedó atrapado debajo de una de las camas, ahora el perrito está bajo control médico”, agregó.