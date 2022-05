WhatsApp Plus Rojo: Cómo descargarlo y conseguir nuevas funciones

16/05/2022 - 16:45 Mundo Web

Es de público conocimiento que, desde hace varios años los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, se ha cambiado a su imitación no oficial, "WhatsApp Plus", el que a su vez continuamente se fue actualizando hasta la llegada de la última versión conocida como WhatsApp Plus Rojo.

WhatsApp Plus Rojo es un "mod" que este último tiempo creció de manera considerable y ya amenaza con quitarle el trono al WhatsApp Plus tradicional, pues sostienen que es una versión más innovadora.

A continuación, te compartiremos sus novedosas herramientas y cómo instalarla en tu celular.

A continuación, te enseñamos el paso a paso para tener el WhatsApp Plus Rojo en tu celular.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP PLUS ROJO





Descarga desde la aplicación WhatsApp Plus desde el navegador de tu celular. Una vez instalada, abrir la app e ir al menú de la parte superior derecha. Encontrarás la opción universal, después los "estilos" y la herramienta de íconos. Podrás personalizar el icono del color que más te guste, hay varias opciones disponibles como azul, rojo, rosa, gris, naranja y más. Da clic en finalizar y ya podrás ver el logo del color que hayas elegido.





NUEVAS FUNCIONES DE WHATSAPP PLUS ROJO





Bloqueo de la aplicación: te permite bloquear la app utilizando un patrón o tu huella dactilar.

Impide la eliminación de los mensajes: si tus contactos se arrepienten de algo que te escribieron, no podrán eliminar los mensajes.

No verán cuando estás escribiendo: el texto 'escribiendo' no aparecerá mientras lo estás haciendo, así que tu contacto no sabrá en qué momento le vas a responder ese mensaje.

No sabrán cuando veas un estado: Cuando ves el de alguien, esa persona sabe que lo viste. En esta versión no sabrán cuando veas dichos estados.

En tanto, es importante mencionar que deberás tener en cuenta que al tratarse de una versión no oficial de WhatsApp, la compañía podría tomar medidas si descubre su uso.