VIDEO | Estados Unidos: el marido le fue infiel y como venganza arrojó las cenizas de su suegra al río

26/06/2022

Augustine Gladney es una mujer de 40 años que decidió vengarse de la infidelidad de su esposo tirando las cenizas de su suegra, con todo y urna, a un río. Lo más curioso de ello es que la propia mujer subió el video a su cuenta de TikTok, donde días después borró el contenido.

Sin embargo, usuarios ya lo tenían descargado y el video rápidamente se viralizó en Internet.

Fue así que las autoridades del Departamento de Policía de Fort Worth, la encontró tras perturbar o dañar un cadáver, siendo esto un delito grave en la ciudad de Texas, Estados Unidos.

“Él me engañó, así que tiré las cenizas de su madre al río”, se lee en el texto.

A raíz del hecho, la mujer fue condenada a un año de prisión y deberá pagar la multa de 4 mil dólares.

Su esposo, Ernest Smith, cooperó con las autoridades tras el incidente. El marido declaró que se llevó gran sorpresa al llegar a casa y no ver la urna.

El hombre escuchó una conversación entre su esposa y su hija, en la que ella misma contó lo que había hecho. El video ha generado controversia en las redes sociales.

