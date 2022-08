La respuesta de un padre, que se hizo viral, cuando su hijo le preguntó qué haría si llega a casa con un novio

03/08/2022 - 13:37 Mundo Web

Cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, algunas de ellas se vivencian como experiencias negativas y otras, al contrario, como grandes triunfos.

En esta ocasión, un hijo le preguntó a su familia qué harían si un domingo llega a la casa con un novio y la excelente respuesta de su padre se volvió viral ¿Cómo reaccionó?

Es común encontrar historias que rápidamente logren captar la atención de las demás personas.





Esta vez, fue un usuario de Twitter quien compartió la secuencia que atravesó su amigo cuando quiso revelar su orientación sexual y no tardó en llenarse de interacciones.

Es que, lamentablemente, no suele ser fácil para las personas charlar sobre sus atracciones sexuales o identidad de género cuando no tienen la certeza de cómo lo aceptará el otro.

Sin embargo, no sucedió así para este joven, quien recibió una divertida y simpática respuesta de su padre que estalló en las redes.

“Mi amigo, sin saber cómo decirle al papá que era gay, así como así le dijo… Qué harías pa si un domingo te caigo con mi novio? ‘Fideos hijo, para el asado no alcanza’”, compartió Sergio, en su cuenta personal, y agregó: “Sean papás, no jueces de felicidad”.

La sorpresiva respuesta impactó en la red social y comenzaron a llegar centenares de experiencias similares. No solo relacionadas con la homosexualidad, sino también a las insólitas “precauciones económicas” de las familias. ¡Mirá cómo reaccionaron los usuarios!

Con más de 1500 retweets y 33 mil me gustas, la historia de @Serg68_ok provocó una cadena de anécdotas y opiniones sobre la reacción del padre.

No tardaron en aparecer respuestas como: “Ojalá todos los papás entendieran así a sus hijos”; “bendito va a ser el día que no haga falta decir con quién uno se acuesta” o “nunca se me ocurrió pensar que necesitaban mi aprobación para ser felices”.





“Me pone contento, porque el papá está cerca de los 70 y es muy actualizado”, explicó él, ante los constantes comentarios sobre la experiencia de su amigo.

Además, dio el paso para que personas como Franco contarán su historia: “Le dije a mi mamá que creo que soy bisexual y me dijo ‘mira, no tengo para un psicólogo decidite ahora o gay o bisexual de ambas formas te quiero’…”.

Mientras que otro usuario aprovechó para hacer un chiste sobre uno de sus mayores “miedos”: “Es una de las cosas que me aterrorizan todos los días. Que venga algunas de mis crías y me diga: papá soy vegano”.